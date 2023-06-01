



ВСУ обещают не атаковать военные базы в России западным оружием

Украина не будет уничтожать пункты базирования ракетных комплексов "Искандер" в России полученным от партнеров оружием. Это противоречит обязательствам. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрияй Игнат, передает "Укринформ".



"Мы не атакуем цели на территории России. Как говорит руководство государства, есть стратегия - мы обещали партнерам не атаковать вооружением, которое нам предоставляют", - заявил Игнат.



При этом Игнат подчеркнул, что это не касается оккупированных территорий Украины. В таком случае ВСУ могут применять все имеющееся вооружение.

Игнат добавил, что у России есть дефицит ракет для ОТРК "Искандер", в противном случае оккупанты увеличили бы интенсивность обстрелов.



"Есть у них дефицит. Если бы они их не жалели, они бы их сотнями применяли", - сказал спикер.



Отметим, что за последнюю неделю Россия дважды атаковала Киев с ОТРК "Искандер". Так, 29 мая днем оккупанты выпустили по столице Украины 11 ракет, часть была баллистическими. Силы ПВО успешно сбили все вражеские цели, но обломки упали в нескольких районах города.



Также сегодня РФ атаковала Киев 10 ракетами, защитники уничтожили все цели. Однако из-за падения обломков в Деснянском районе столицы погибли три человека: ребенок, мама и еще одна женщина.