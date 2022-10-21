



Вступают в силу новые правила въезда иностранцев в Иудею и Самарию

Новые правила въезда в Иудею и Самарию для иностранных граждан вступили в силу на этой неделе после того, как Израиль отменил спорный пункт, который требовал, чтобы иностранцы уведомляли израильские власти, если они вступают в отношения с палестинцем. Израиль пересмотрел руководящие принципы в прошлом месяце после давления со стороны администрации президента США Джо Байдена и европейских правительств.



Новый свод правил был разработан COGAT, органом министерства обороны, отвечающим за гражданские дела Палестины, и первоначально включал требование о том, что иностранец, вступающий в отношения с палестинцем после пребывания на территории, должен уведомить израильские власти в течение 30 дней после свадьбы или начала совместного проживания — "в зависимости от того, что произойдет раньше".



Правила включали и другие меры, которые были поставлены под сомнение, такие как значительное ограничение возможностей иностранцев учиться, вести волонтерскую деятельность или работать в Иудее и Самарии — что нанесло серьезный удар по программам обмена студентами, проводимым, в частности, Европейским союзом — и предложили квоты для программ академического обмена, которые позволили бы только 150 иностранным профессорам и 100 студентам ежегодно посещать палестинские университеты.



Предложенные квоты вызвали резкую критику со стороны Европейского союза, чья программа обмена Erasmus+ особенно пострадала бы, и Израиль отменил их.



Израиль сохранил руководящие принципы, требующие от владельцев иностранных паспортов, в том числе палестинцев, проживающих за границей, которые планируют посетить Иудею и Самарию (за исключением поселений), подавать заявление на получение визы по крайней мере за 45 дней до прибытия, отменяя прежнюю политику, согласно которой посетители имели возможность получить визу по прибытии в аэропорт Бен-Гурион.



Новые правила также позволяют продлевать визы иностранцев с 90 до 180 дней.



Израиль также согласился — как сообщается, под давлением официальных лиц США — что будет двухлетний испытательный период, в течение которого можно будет внести дополнительные коррективы в правила.



Правила должны были вступить в силу в июле, но были отложены судебными ходатайствами до окончательного вступления в силу в четверг.



Несмотря на изменения, посол США Том Найдс заявил в прошлом месяце, что он по-прежнему обеспокоен новыми правилами, и пообещал продолжить взаимодействие с правительством в течение двухлетнего периода.



Некоторые правила COGAT Израилю все же придется изменить, чтобы выполнить требования взаимности для присоединения к программе безвизового въезда.