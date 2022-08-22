



Встречи Путина с Зеленским не будет, Москва обвиняет Запад в подстрекательстве

В России заявили, что не видят возможности для поисков дипломатического решения, которое позволило бы покончить с войной. Москва ожидает, что конфликт будет долгим, сообщил постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.



Гатилов обвинил ООН, США и НАТО, что они не прилагают усилий для завершения войны и якобы вынуждают Украину отказываться от переговоров. Постпред также уверен, что прямых переговоров между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским не будет.



"Сейчас я не вижу никаких возможностей для дипломатических контактов. И чем дольше конфликт продолжается, тем труднее будет найти дипломатическое решение", – сказал Гатилов.



Слова Гатилова не оставляют надежды на то, что зерновое соглашение, позволившее разблокировать экспорт из Украины, может стать основой для более широких договоренностей.

