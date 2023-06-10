Встреча Трюдо с Зеленским: Канада выделила новый пакет помощи Украине
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в Киев прибыл с неанонсированным для широкой публики визитом премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Они уже встретились в Офисе президента.
"Приветствую в Украине премьер-министра Канады Джастина Трюдо, а также представителей и представительниц его команды", - написал Зеленский.
По его словам, украинцы продолжаются бороться за свои независимость и свободы, несмотря на попытки РФ сломать народ.
"И в нашей победе мы будем вместе, как сейчас на нашем пути защиты жизни и людей", - резюмировал Зеленский.
В свою очередь, канадская сторона объявила о новом пакете военной помощи Украине во время поездки Трюдо в Киев. Оттава выделяет около $400 млн.