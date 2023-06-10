



Встреча Трюдо с Зеленским: Канада выделила новый пакет помощи Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в Киев прибыл с неанонсированным для широкой публики визитом премьер-министр Канады Джастин Трюдо.



Они уже встретились в Офисе президента.



"Приветствую в Украине премьер-министра Канады Джастина Трюдо, а также представителей и представительниц его команды", - написал Зеленский.



По его словам, украинцы продолжаются бороться за свои независимость и свободы, несмотря на попытки РФ сломать народ.



"И в нашей победе мы будем вместе, как сейчас на нашем пути защиты жизни и людей", - резюмировал Зеленский.



В свою очередь, канадская сторона объявила о новом пакете военной помощи Украине во время поездки Трюдо в Киев. Оттава выделяет около $400 млн.

