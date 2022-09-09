



Встреча с Хенделем: Шакед оставила своего советника за дверью

Министр внутренних дел Аелет Шакед, лидер партии "Руах Ционит", оставила своего политического советника Даниэля Авиталя вне конференц-зала, когда проводила там встречу с министром связи Йоазом Хенделем.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



Хендель, лидер партии "Дерех Эрец", и Шакед, возглавившая "Ямина", объединились в партию "Руах Ционит". Однако, как сообщает Kan Reshet Bet со ссылкой на источники внутри партии, советник Шакед яростно рекомендовал не продолжать слияние, поскольку, по его мнению, "это ошибка".



Во встрече с Хенделем участвовал другой советник Йоси Шалом.



И Шакед, и Хендель заявили, что продолжают действовать в обычном режиме, но Шакед по-прежнему хочет добавить в союз партию "Еврейский дом".