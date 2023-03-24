



Встреча Нетаниягу и Сунака: раскрыты подробности

Пресс-служба канцелярии главы израильского правительства раскрыла подробности сегодняшней встречи Биньямина Нетаниягу с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в лондонской резиденции на Даунинг-стрит.



Уточняется, что стороны детально обсудили иранскую ядерную угрозу.



Нетаниягу поблагодарил Сунака за решительную позицию Соединенного Королевства по этому вопросу, подчеркнув, что мировые державы должны усилить сдерживание и давление на Исламскую Республику.



Кроме того, они обсудили углубление стратегического сотрудничества в сфере безопасности, разведки и экономики и договорились об установлении стратегического диалога под руководством советников по национальной безопасности. Стороны приветствовали также прогресс в двустороннем торговом соглашении.



В ходе переговоров Нетаниягу пригласил британского коллегу посетить Израиль с официальным визитом.



На встрече в составе израильской делегации присутствовали советник премьер-министра по национальной безопасности, глава администрации премьер-министра, гендиректор министерства главы правительства, военный секретарь премьер-министра и посол Израиля в Великобритании.



Как сообщалось ранее, Сунак выразил обеспокоенность в связи с напряженностью в Израиле из-за продвижения правительством плана правовой реформы.