



Встреча МИД Турции и Сирии состоится до турецких выборов

На этой неделе министр иностранных дел Турции встретится со своим сирийским коллегой, чтобы продолжить развитие отношений, поскольку Анкара стремится вернуть беженцев в Сирию и продолжить борьбу с курдскими боевиками вблизи турецко-сирийской границы. Недовольство в Турции по поводу почти 4 миллионов сирийских беженцев стало источником внутреннего давления на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.



Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в прошлую среду, что встретится со своими сирийскими, российскими и иранскими коллегами 10 мая в Москве. Он добавил, что они могут обсудить саммит лидеров, что повышает вероятность того, что Эрдоган лично встретится с президентом Сирии Башаром Асадом.



Хотя Эрдоган годами укреплял связи с президентом России Владимиром Путиным, у них были разногласия по поводу политики в Сирии, где политики поддерживали противоборствующие силы. Эрдоган поддерживает сирийских повстанцев, сражающихся против Асада, а Путин является главным сторонником сирийского президента и стоит на пути амбиций Эрдогана в Сирии. В прошлом году Эрдоган неоднократно заявлял, что Турция начнет новое наступление в Сирии против курдских боевиков, угрожающих Турции через сирийскую границу. Однако, после того, как Кремль заявил о своем несогласии с таким наступлением, Турция так и не пошла на это.



Турецкие оппозиционные партии пытались извлечь политическую выгоду из напряженности между беженцами и турецким населением. Кандидат в президенты от основного оппозиционного альянса подчеркнул, что одной из его главных целей будет возвращение сирийцев домой, и уже много лет поддерживает переговоры с Асадом на этот счет. Теперь правящей партии удалось отобрать у оппозиции карту беженца за счет взаимодействия с режимом Асада.



Министр иностранных дел Чавушоглу заявил, что целью встречи на следующей неделе будет укрепление стабильности и обеспечение территориальной целостности Сирии. Турецкое правительство заявило, что хочет создать “безопасную зону” на севере Сирии, куда могли бы вернуться беженцы.



Сирия, в свою очередь, заявила, что может восстановить отношения с Турцией только в том случае, если она выведет свои войска. Однако, вывод турецких солдат из северного региона Идлиб повысит вероятность наступления сил Асада в этот удерживаемый оппозицией район, что приведет к бегству мирных жителей в Турцию и снова создаст серьезный кризис с беженцами на границе с Турцией.



Бывший турецкий дипломат Имдат Онер считает, что правительство Эрдогана хочет достичь соглашения с другими странами о том, как ликвидировать присутствие курдских боевиков на севере Сирии, а также найти способ облегчить возвращение сирийских беженцев.



“Вот почему теперь турецкое правительство хочет использовать это перед выборами”, – говорит Онер. “Однако режим Асада знает, что это поможет Эрдогану перед выборами, поэтому они не хотят давать эту возможность, которую Эрдоган мог бы использовать во внутренней политике”.