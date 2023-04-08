



Встреча Макрона и Си может стать отправной точкой на пути к миру в Украине

Встреча президента Франции Эммануэля Макрона и руководителя Китая Си Цзиньпина открыла дорогу для дальнейшей совместной работы по достижению мира в Украине, пишет Bloomberg.



Издание отмечает, что в Париже не ожидают полной смены стороны Китая в конфликте. По сведениям Bloomberg, в конце встречи лидер Китая поблагодарил Макрона за разъяснение ряда вопросов. Он также убежден, что почти пять часов совместных переговоров, проведенных Макроном и Си вместе, подготовили почву для дальнейшей совместной работы по достижению мира в Украине.



Си Цзиньпин воздержался от упоминания России или Путина в публичных выступлениях во время визита, что во Франции также считают хорошим сигналом на пути к началу мирных переговоров.



6 апреля президент Франции Эммануэль Макрон встретился с китайским лидером Си Цзиньпинем. Одной из главных тем переговоров была Украина. Макрон подчеркнул, что Си Цзиньпин может вернуть стороны за стол переговоров. Также в ходе переговоров Си Цзиньпин склонял президента Франции к "противостоянию" с США.