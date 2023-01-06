



Встреча глав МИД РФ, Турции и Сирии может состояться в ОАЭ

Встреча глав МИД Турции, Сирии и России может пройти в ближайшие дни в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщает телеканал RT Arabic со ссылкой на турецкие источники.



Президент Сирии Башар Асад в среду провел переговоры с министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдаллой бен Зейдом Аль Нахайяном, который приехал с визитом в Дамаск во главе эмиратской делегации.



Ранее Эрдоган сообщил о начале процесса между Россией, Турцией и Сирией: “Сначала встретятся наши министры иностранных дел, а затем соберемся мы, лидеры государств”.