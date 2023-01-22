



Встреча глав МИД "Большой семерки" состоится в феврале в Германии

Дипломатические источники сообщили, что страны "Большой семерки" рассматривает возможность проведения встречи министров иностранных дел в Германии в следующем месяце в знак единства накануне первой годовщины полномасштабного вторжения России в Украину, пишет Japan Today.



Ожидается, что первая встреча глав МИД G7 в 2023 году состоится в рамках ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 17 по 19 февраля на юге Германии, согласно источникам.



По имеющимся предварительным данным, на встрече будет председательствовать министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси, поскольку в этом году Япония председательствует в G7.



На запланированной встрече министры подтвердят солидарность в деле давления на Россию с целью прекращения агрессии и поддержки Украины.



Япония заявила, что проведет еще одну встречу министров иностранных дел "Большой семерки" в апреле в курортном городе Нагано Каруизава накануне майского саммита группы в Хиросиме.