



Встреча G20 завершится без коммюнике из-за разногласий по войне в Украине, - СМИ

Двухдневные переговоры между экономическими и финансовыми политиками стран "Большой двадцатки" (G20) завершатся во вторник, 18 июля, без совместного заявления из-за разногласий между крупными державами по поводу войны в Украине.



Во время своего председательства в G20 Индия надеется прийти к консенсусу по реформе многосторонних банков, глобальному руководящему принципу в отношении криптовалют и ускорить урегулирование задолженности уязвимых стран, но война в Украине бросила длинную тень на глобальную дипломатию.



"Вся наша повестка дня продвигается вперед и принимается всеми", - заявил представитель индийского правительства, пожелавший остаться неназванным.



По словам чиновника, большинство западных стран, включая США, Великобританию, Германию и Францию, настаивали на решительном осуждении России и войны в Украине, в то время как Россия и ее друг Китай выступили против любого такого шага.



И Индия, как принимающая страна, не смогла подготовить окончательное коммюнике, приемлемое для всех членов, сказал чиновник, поскольку некоторые страны настаивали на том, чтобы назвать конфликт войной, в то время как Россия называет свою кампанию, которая продолжается уже шестнадцатый месяц, как "Специальная военная операция".



Индия заняла в основном нейтральную позицию, отказываясь обвинять Россию во вторжении и призывая к дипломатическому решению, а также увеличивая закупки нефти со скидкой у России, передает агентство Reuters.



В субботу, 15 июля, официальный представитель Индии сообщил, что достижение мира между Россией и Украиной выходит за рамки компетенции G20, и такие усилия лучше всего предпринять в рамках Организации Объединенных Наций и путем двусторонних переговоров.



Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон безоговорочно поддерживает Украину, и одной из его основных целей в этом году является противодействие попыткам России уклониться от санкций.



Встреча в западном штате Гуджарат стала третьей встречей G20 по финансам под председательством Индии. Индии не удалось выработать совместное заявление ни по одному из ключевых направлений с тех пор, как в декабре 2022 года она стала председателем G20.



Некоторые официальные лица заявили, что озлобленности было меньше, чем они видели во время первых встреч, состоявшихся в Бангалоре в феврале, даже несмотря на то, что страны оставались твердыми в своей позиции.