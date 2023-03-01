



Встреча G20: на повестке – война в Украине и экономика

На встрече министров иностранных дел G20 важным предметом обсуждения станет война, которую развязала в Украине Российская Федерация. Об этом рассказал секретарь по международным делам Индии Винай Кватра. Вместе с тем он надеется, что принимающая страна – Индия – уверена: экономические проблемы, созданные войной, получат не меньшее внимание со стороны участников встречи.



"Да, учитывая характер и развитие ситуации в российско-украинском конфликте, это будет важный пункт для обсуждения", – заявил журналистам в среду Кватра, когда министры иностранных дел прибыли в Нью-Дели на встречу.



"Вопросам, касающимся продовольственной, энергетической безопасности и безопасности удобрений, влиянию конфликта на эти экономии "должное внимание", – сказал Кватра.



Напомним, что во встрече примут участие 40 делегаций, в том числе госсекретарь США Энтони Блинкен, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Цинь Ган.



В среду пройдет приветственный ужин, а уже все важные обсуждения назначены на четверг.



Напомним, G20 включает в себя страны G7, а также Китай, Индию, Бразилию, Австралию и Саудовскую Аравию, среди других стран.