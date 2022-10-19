



Встреча Байдена и Си Цзиньпина может ослабить Путина - СМИ

Издание Politico считает, что Джо Байден может может использовать встречу с лидером Китая на саммите G-20 в Индонезии, чтобы подтолкнуть Си Цзиньпина к дальнейшей изоляции Путина.



Согласно информации, официальные лица США и Китая тайно работали над организацией встречи лидеров этих стран, хотя о ней еще не было объявлено.



Официальные лица считают, что президент США может использовать встречу, чтобы подтолкнуть Си Цзиньпина к дальнейшей изоляции Путина.



"Передайте сообщение Си: "О вас судят люди, с которыми вы общаетесь. Си может быть единственным человеком, который может заставить Путина остановиться", - сказал американский военный деятель, отставной адмирал военно-морских сил США Джеймс Джордж Ставридис.