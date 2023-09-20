Встреча Байдена и Нетаниягу длилась час
Встреча президента США Джо Байдена и премьер-министра Биньямина Нетаниягу в нью-йоркском отеле на полях Генассамблеи ООН продлилась 61 минуту.
По данным израильских СМИ, они провели переговоры тет-а-тет после вступительного слова для журналистов.
По итогам встречи Байден проигнорировал вопросы о том, опасается ли он за будущее демократии в Израиле, и как отразится нормализация отношений между Израилем и Саудовской Аравией на палестинца.
Напомним, во время вступительного слова Байден сказал, что привержен Израилю, несмотря на определенные разногласия. Также он отметил, если не будет этого государства, все евреи в мире не будут в безопасности.
ראש הממשלה בנימין נתניהו בפתח פגישתו עם נשיא ארה"ב ג'ו ביידן:— ראש ממשלת ישראל (@IsraeliPM_heb) September 20, 2023
"אדוני הנשיא, ג'ו, אנחנו חברים כבר יותר מ-40 שנה. הידידות שלנו עברה דרך ארוכה ותוכל לקחת אותנו דרך ארוכה. אני שמח לראות אותך.
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