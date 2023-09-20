



Встреча Байдена и Нетаниягу длилась час

Встреча президента США Джо Байдена и премьер-министра Биньямина Нетаниягу в нью-йоркском отеле на полях Генассамблеи ООН продлилась 61 минуту.



По данным израильских СМИ, они провели переговоры тет-а-тет после вступительного слова для журналистов.



По итогам встречи Байден проигнорировал вопросы о том, опасается ли он за будущее демократии в Израиле, и как отразится нормализация отношений между Израилем и Саудовской Аравией на палестинца.



Напомним, во время вступительного слова Байден сказал, что привержен Израилю, несмотря на определенные разногласия. Также он отметил, если не будет этого государства, все евреи в мире не будут в безопасности.