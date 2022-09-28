



В.Соловьев в шоке: объявили мобилизацию, а армия-то где?



Главный пропагандист Кремля В. Соловьев демонстрирует признаки крайнего дискомфорта в связи с характером “специальной военной операции” “частичной мобилизации, проводимых РФ.



Соловьев в передаче с название “Полный контакт с В.Соловьевым” произнес длинный монолог, направленный против военного руководства России: "Простите пожалуйста а вот эти 300 тысяч, которых сейчас частично мобилизуют, для них бронежилеты и каски есть, или в Китае закупать придется?”, “”Армия-то где, 1 050 000 человек?”

