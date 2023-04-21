



Всемирный сионистский конгресс проголосует против правовой реформы

Заместитель председателя Всемирной сионистской организации Ижар Хесс выступил "решительно против" правовой реформы в Израиле.



Это произошло на фоне того, что главе законодательной комиссии Кнессета Симхе Ротману пытались помешать пройти в зал, где проводилось заседание.



Десятки протестующих кричали Ротману "Позор", когда тот пытался войти в помещение. В итоге, ему удалось это сделать в сопровождении полицейских через одну из задних дверей.



"На этой неделе евреи из Израиля и со всего мира объединились и громко и ясно выступили в защиту израильской демократии. Мы не будем сидеть сложа руки в отношении того, что Симха Ротман и его союзники продвигают программу, которая подрывает будущее Израиля как еврейского и демократического дома каждого еврея. Несмотря на неоднократные попытки правых предотвратить это, Всемирный сионистский конгресс решительно проголосует против правовой реформы, в защиту Закона о возвращении и продвижения либеральных ценностей в Израиле", - сказал Хесс.



Накануне в Конгрессе произошли дискуссии относительно плана правительства по правовой реформе. Оппозиция выдвинула предложение осудить ее. После того, как правые партии попытались заблокировать предложение, потребовав поименного голосования, представители оппозиции закричали "Позор!" на председателя Всемирной сионистской организации Яакова Хагоэля.



В Конгрессе продвигают ряд резолюций, такие как закрепление равенства ЛГБТК+ и представительства женщин в национальных учреждениях и закрепление статуса Декларации независимости.



Резолюции получили поддержку большинства еврейских организаций в Конгрессе. В цифровом голосовании будет поднято предложение организации Мизрахи изменить пункт о внуках в Законе о возвращении.