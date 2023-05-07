



Всемирная продовольственная программа приостановит помощь палестинцам в Газе

Всемирная продовольственная программа (ВПП) приостановит продовольственную помощь более чем 200 000 палестинцев со следующего месяца из-за “острой” нехватки средств, заявил в воскресенье высокопоставленный представитель организации на палестинских территориях, сообщает jpost.



“В свете острой нехватки финансирования ВПП вынуждена сделать болезненный выбор, чтобы растянуть ограниченные ресурсы”, — сказал Reuters по телефону из Иерусалима глава ВПП Самер Абдельджабер.



“С июня ВПП придется приостановить оказание помощи более чем 200 000 человек, что составляет 60% от ее текущей нагрузки”, - отметил он.



Больше всего пострадают семьи в Газеб где отсутствие продовольственной безопасности и бедность наиболее высоки, и в Иудее и Самарии.



Агентство Организации Объединенных Наций предлагает бедным палестинцам как ежемесячные ваучеры стоимостью 10,30 долларов США на человека, так и продуктовые наборы. Обе программы будут затронуты.



“ВПП понимает последствия этого неизбежного и трудного решения для сотен тысяч людей, которые также зависят от продовольственной помощи для удовлетворения своих самых основных потребностей”, — сказал Абдельджабер.



Агентство ООН продолжит свою помощь 140 000 человек в Газе и в Иудее и Самарии, сказал Абдельджабер, добавив, что решение о приостановке было принято, чтобы спасти тех, кто подвергается наибольшему риску быть не в состоянии позволить себе еду.



По его словам , если финансирование не будет получено, ВПП будет вынуждена полностью приостановить продовольственную и денежную помощь к августу.



Скандируя “Нет голоду”, десятки палестинцев устроили акцию протеста возле офиса ВПП в городе Газа в знак протеста против этого решения.

