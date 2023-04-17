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Всемирная продовольственная программа ООН приостановила свою работу в Судане
17.04.2023 12:12 Наталья Богинская

Всемирная продовольственная программа ООН приостановила свою работу в Судане

Всемирная продовольственная программа ООН приостановила свою работу в Судане после гибели трех сотрудников. Об этом сообщается в пресс-релизе программы.

“Любая гибель людей на гуманитарной службе неприемлема, и я требую предпринять немедленные шаги, чтобы гарантировать безопасность тех, кто остается”, – заявила директор организации Синди Маккейн. Она добавила, что работники миссии придерживаются нейтралитета и потому не должны становиться мишенью.

Столкновения между армией Судана и Силами быстрого реагирования вспыхнули в субботу, 15 апреля. В результате, по последним данным, погибли десятки военнослужащих и 56 мирных жителей.
 

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