



Всемирная продовольственная программа ООН приостановила свою работу в Судане

Всемирная продовольственная программа ООН приостановила свою работу в Судане после гибели трех сотрудников. Об этом сообщается в пресс-релизе программы.



“Любая гибель людей на гуманитарной службе неприемлема, и я требую предпринять немедленные шаги, чтобы гарантировать безопасность тех, кто остается”, – заявила директор организации Синди Маккейн. Она добавила, что работники миссии придерживаются нейтралитета и потому не должны становиться мишенью.



Столкновения между армией Судана и Силами быстрого реагирования вспыхнули в субботу, 15 апреля. В результате, по последним данным, погибли десятки военнослужащих и 56 мирных жителей.

