



Всем быть готовым! РФ использует новый элемент в войне с Украиной

Компания террора. В МИД рассказали об угрозах, которые получили посольства Украины



Посольства Украины в других странах продолжают получать угрозы. Украинская сторона сотрудничает с правоохранителями в расследовании всех случаев террора. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.



"После теракта в Испании в посольства в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, генеральные консульства в Неаполе и Кракове, консульства в Брно поступили окровавленные пакеты", - пишет Николенко.



По словам пресс-секретаря МИД, посольства получали глаза животных, а сами пакеты были пропитаны жидкостью характерного цвета и имели соответствующий запах.



Между тем жилье посла в Ватикане подверглось акту вандализма, а в Казахстане получили сообщение о не подтвердившемся минировании.



"Посольство в США получило письмо с ксерокопией критической статьи об Украине, но, как и большинство других конвертов, это письмо синхронно с другими поступило с территории одной европейской страны", - отмечает Николенко.



Как пояснил глава МИД Дмитрий Кулеба, попытка запугивания посольств и консульств Украины является обычной кампанией террора. Жалкие попытки остановить нашу страну на дипломатическом фронте никоим образом не запугают наших дипломатов, которые и дальше продолжат эффективно работать.



Николенко отметил, что дипломаты и дальше работают над укреплением обороноспособности Украины и обеспечением украинцев необходимым энергетическим оборудованием для прохождения зимы.



"Украинская сторона взаимодействует с правоохранителями иностранных стран для расследования всех случаев угроз, установления причастных лиц и привлечения их к ответственности", - пишет спикер МИД.



Согласно поручению Кулебы все посольства и консульства переведены в режим усиленных мер безопасности.



"Призываем иностранные правительства гарантировать максимальную защиту украинских дипломатических учреждений в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях", - добавил Николенко.



Напомним, 30 ноября посольство Украины в Мадриде получило конверт, позже взорвавшийся в руках коменданта. Человек получил незначительные ранения и был госпитализирован. Еще один пакет был направлен компании Instalaza, производящей оружие, которое позже отправляют нашим воинам - всего в стране зафиксировали уже шесть подобных инцидентов.