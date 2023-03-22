



Вселенский патриарх Варфоломей назвал РПЦ ответственной за преступления России

Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что Русская православная церковь разделяет ответственность за преступления войны, которую Россия ведет против Украины. Об этом он сказал на конференции в литовском парламенте в среду, 22 марта, передает Reuters.



По его словам, российские власти используют церковь как «инструмент для достижения своих стратегических целей».



«Церковь и государственное руководство России сотрудничали в преступлении агрессии и разделяют ответственность за возникшие в результате преступления, такие как шокирующее похищение украинских детей», – сказал Вселенский патриарх.



Он добавил, что межрелигиозный диалог должен сосредоточиться на способах противостоять и нейтрализовать способность руководства Московского патриархата совершать раскол в церкви.



Напомним, патриарх РПЦ Кирилл (Гундяев) благословлял вторжение России в Украину. В своей проповеди Патриарх РПЦ призвал россиян к мобилизации и говорил, что смерть на войне в Украине смывает все грехи.