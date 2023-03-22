



Всеизраильский родительский комитет отменил занятия в 7-12 классах



Всеизраильский родительский комитет объявил, что сегодня не будут проводиться занятия в 7-12 классах в знак протеста против действий учителей и их несогласия с внешними экзаменами на аттестат зрелости, в соответствии с планом министра образования Йоава Киша (Ликуд).



Прекращение занятий не распространяется на учащихся, готовящихся к сдаче экзаменов на аттестат зрелости, и учащихся специальных учебных заведений, учащихся специальных учебных заведений и учащихся, участвующих в выездных экскурсиях и внеклассных мероприятиях, которые невозможно передвинуть на другой срок.