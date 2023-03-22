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Всеизраильский родительский комитет отменил занятия в 7-12 классах
22.03.2023 08:13 Аркадий Бочаровский

Всеизраильский родительский комитет отменил занятия в 7-12 классах


Всеизраильский родительский комитет объявил, что сегодня не будут проводиться занятия в 7-12 классах в знак протеста против действий учителей и их несогласия с внешними экзаменами на аттестат зрелости, в соответствии с планом министра образования Йоава Киша (Ликуд). 

Прекращение занятий не распространяется на учащихся, готовящихся к сдаче экзаменов на аттестат зрелости, и учащихся специальных учебных заведений, учащихся специальных учебных заведений и учащихся, участвующих в выездных экскурсиях и внеклассных мероприятиях, которые невозможно передвинуть на другой срок.

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