



Всего хорошего: Путин прощается с иностранным бизнесом, покидающим Россию

Президент Владимир Путин в четверг саркастически попрощался с иностранными компаниями, покинувшими Россию из-за конфликта в Украине, заявив, что их отъезд пойдет на пользу российским компаниям. Выступая перед высокопоставленными чиновниками на совещании, которое транслировалось по государственному телевидению, Путин сказал, что ушедшие компании понесли большие убытки в результате ухода с крупного и прибыльного рынка.



“Сегодня многие западные бренды под давлением своих правительств уходят с нашего рынка. Всего им хорошего”, – сказал президент РФ, сделав ​​прощальный жест.



“Ничего в России не развалилось и не разваливается. Наши компании и предприниматели подхватывают эти предприятия, а то и целые отрасли, и очень успешно продолжают эту работу”, – добавил Путин.



Десятки западных компаний – от производителей энергии до продовольственных и швейных сетей – покинули Россию за последний год на фоне беспрецедентных санкций, введенных западными странами после того, как Россия напала на Украину. Некоторые покинувшие российский рынок фирмы продали свои активы местным инвесторам за номинальную плату.



В то время как правительство и центральный банк признали “трудности”, президент заявляет, что экономика России устойчива и что санкции бумерангом отразились на Западе, подняв инфляцию и цены на энергоносители. Путин также заявил в четверг, что Россия должна создать систему для разработки беспилотников и стремиться стать “источником технологий и компетенций”.