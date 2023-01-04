



Все знали: следователи намеренно ввели Нира Хефеца в заблуждение

3 января государственная прокуратура признала, что в режиме реального времени знала о “трюке” на допросе государственного свидетеля на процессе Нетаниягу Нира Хефеца.



"Во избежание дальнейших споров, обвинитель заявляет, что в рамках совещания о состоянии дел в конце 18 февраля 2020 года относительно всех следственных действий, проведенных в этот день, а также ожидаемых следственных действий по делу, присутствовавшие на совещании лица, включая сопровождавших следствие прокуроров, которые присутствовали на совещании, были проинформированы о намерении провести на следующий день обыск у одной из сообщниц объекта, а также о намерении допросить ее и провести "случайную" встречу между ней и Хефецем", - пишет прокуратура.



Слова прокуратуры прозвучали после того, как бывший юридический советник Мандельблит заявил в прошлом, что ему неизвестны детали расследования. Мандельблит сказал о “трюке”: “Я не знал и не подтверждал этого в реальном времени, я услышал об этом только во время слушаний по делу Нетаниягу, и я впервые услышал их от адвокатов премьер-министра”.





В то время на детали допроса был наложен запрет, и все, что суд разрешил опубликовать, это то, что близкий к Хефецу человек был вызван для дачи показаний по делу.



Тогдашний министр юстиции Амир Охана воспользовался своим иммунитетом и раскрыл в Кнессете меру, которую запретили публиковать 12-му каналу. Охана сообщил на пленуме, что "согласно различным публикациям" на государственного свидетеля было оказано чрезвычайное давление: "Они привели молодую женщину, которая не имела никакого отношения к расследованию, они задавали ей навязчивые и инвазивные вопросы о характере отношений между ней и свидетелем. Они встретили их "случайно" в коридоре и сказали ему: “Нир, мы все знаем и бросим бомбу на твою семью".



Хефец сказал тогда и продолжает говорить сегодня, что, несмотря на допрос, он дал правдивые показания полиции и намерен дать правдивые показания и в суде.







