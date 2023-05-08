



Все заседание комитета по безопасности Кнессета отменены в знак протеста



Председатель комитета по национальной безопасности Кнессета Цвика Фогель (Оцма Йегудит) отменил все заседания комитета, которые должны были состояться на этой неделе.



В среду министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир должен был прийти в комитет, чтобы представить деятельность своего ведомства и рассказать о шагах, которые он предпримет для решения проблем насилия в арабском обществе, насилия в отношении геев и решения других вопросов, но на данном этапе заседание было отменено.



Члены партии "Оцма Йегудит" также не придут сегодня в Кнессет, чтобы оказать давление на премьер-министра Биньямина Нетаниягу, чтобы заставить его выполнить их требования и принять "полномасштабную" политику, соответствующую идеологии правой коалиции.

