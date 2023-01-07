



Все смартфоны на территории РФ могут отключить

Наталья Касперская в интервью российским СМИ рассказала о вероятности отключения всех смартфонов на территории России.



Касперская сказала: "Нам могут отключить не только айфоны, нам могут отключить все, что работает на Android. Вы так не радуйтесь! Все смартфоны на территории Российской Федерации гипотетически могут быть выключены. Это одна из тех угроз, о которых мы говорим. Вот это как раз кибервойна! Все устройства на Android могут быть выключены".