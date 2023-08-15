



Все просто: Польша поставила Лукашенко жесткие условия

Заместитель главы МИД Польши Павел Яблоньский прокомментировал заявление Александра Лукашенко о необходимости улучшения отношений между Минском и Варшавой. Дипломат сказал, что “все очень просто” – необходимо освободить политзаключенных и прекратить атаки мигрантов на польскую границу. Об этом сообщает Polsat News.



“Остановите наступление на нашу границу, освободите из тюрьмы Анджея Почобута и более тысячи политзаключенных, не продолжайте кампанию ненависти, гибридную войну, которую вы ведете против Польши и Украины в союзе с Россией. Тогда действительно отношения улучшатся. Все очень просто”, – заявил дипломат.



Пока же, как отметил Яблоньский, Александр Лукашенко “занимается пустословием”.



“В этот момент, пока мы разговариваем, продолжаются нападения на польскую границу. Это пустые слова, в очередной раз мы слышим такие заявления, но за этим нет никакой конкретики”, – сказал замглавы МИД.



Яблоньский также подчеркнул, что “за нынешнее состояние отношений между двумя странами ответственны нынешние власти Беларуси”.



“Никаких враждебных намерений в отношении Беларуси у нас нет и никогда не было. Мы хотим быть в безопасности, мы не хотим, чтобы на нас нападали. Мы не намерены ни на кого нападать”, – подытожил дипломат.



11 августа Лукашенко заговорил о необходимости улучшить отношения с соседями Беларуси, включая Польшу.



“Я поручал премьер-министру связаться с ними. Если они хотят, давайте разговаривать, налаживать отношения”, – сказал глава Беларуси.