



Все на "СВО": РФ почти опустошила крупнейший склад советской бронетехники, - СМИ

Крупнейший склад законсервированной советской военной техники в России, известный как база "Вагжаново" в Бурятии, практически опустел. Именно эта 227-я база хранения и ремонта военной техники площадью около 13 км², стала отправной точкой для вывода военной техники на фронт во время войны против Украины.



Так, с начала полномасштабного вторжения в Украину из базы было вывезено 1570 (40,8%) единиц советской бронетехники - танков и бронетранспортеров, причем подавляющая часть (32%) вывезена после объявления мобилизации в РФ в конце 2022 года. Об этом сообщает The Moscow Times, ссылаясь на спутниковые снимки Google Earth.



Так, по данным издания, в сентябре 2021 года на складе "Вагжаново" под открытым небом хранилось около 3840 единиц бронетехники. К ноябрю 2022 года это число сократилось до около 2600, а уже к маю 2023 года осталось лишь примерно 2270 единиц. Всего было вывезено 1570 бронемашин.



Как сообщал Mignews, с 24 февраля 2022 по 8 августа 2023 года общие боевые потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 250 800 человек убитыми.