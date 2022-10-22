



Все идет наперекосяк. Стресс и паника в окружении Нетаниягу

За полторы недели до выборов обстановка в Ликуде накаляется, сообщает корреспондент Исраэль Хайом Мати Тухфельд.



Перед праздниками Нетаниягу был полон оптимизма, но на смену ему пришло ощущение, что все идет наперекосяк.



Несмотря на напряжение, неопределенность и ощущение того, что на этот раз (как и всегда) каждый голос является решающим, основные партии не смогли вызвать интерес и подстегнуть своих избирателей сделать все возможное для принятия решения в нужном направлении.



В ближайшие полторы недели, до выборов, кандидаты будут делать то, что делали до сих пор: Нетаниягу продолжит попытки разбудить ликудников в их сонных оплотах, а Лапид продолжит свою кампанию по саморекламе в качестве первоклассного государственного деятеля.



Стратегические ходы уже сформулированы, следующие действия уже тщательно спланированы, но у каждой из партий есть свой фактор X, от которого они до сих пор не могли избавиться, тот маленький фактор, который может перевернуть чашу вверх дном и разрушить все планы. Для Нетаниягу это Айелет Шакед. Для Лапида - это Бенни Ганц. Три месяца предвыборной кампании не принесли никакого прорыва в попытках поколебать их и убрать с дороги.



По свидетельствам из окружения лидера оппозиции, давление на Нетаниягу усиливается. Некоторые даже описывают ощущение паники. Как и во всех предыдущих избирательных кампаниях, не имеет значения, кто какую должность занимает и кто назначен руководителем избирательного штаба - в конечном счете, Нетаниягу сам управляет всем делом от А до Я. Перед праздниками на его лице был легкий оттенок оптимизма. Внутренние опросы показывали, что правый блок лидирует - 62 к 63.



Все, кто с ним разговаривал, слышали одно: опросы, публикуемые в СМИ, ошибочны. Они не учитывают возрождение избирателей "Ликуда". На этот раз, он был уверен, они придут толпами. Года с небольшим в оппозиции им было достаточно. Коалиция с левыми и арабами свела их с ума. Кроме того, сказал он им, посещение каждый вечер кварталов, где находились "золотые избирательные участки", то есть участки с низким уровнем голосования в оплотах Ликуда, приведет к значительному участию в выборах.



Но это было давно. В последнюю неделю, после десятков посещений улиц и избирательных участков, ожидаемого роста в опросах не наступило. Ни в СМИ, ни во внутренних опросах, проводимых членами "Ликуда". Нетаниягу дал полный газ - но на нейтральной скорости. И когда эта реальность ударила в лицо, атмосфера изменилась, напряжение выросло, и появились признаки начинающегося хаоса.