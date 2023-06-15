



Все хорошо: В Telegram Делимханова появился пост после слухов о его ранении

В Telegram -канале депутата Госдумы Адама Делимханова на фоне слухов о его возможном ранении или смерти появился пост, в котором он написал, что жив.



“Со мной все хорошо! Сатанисты и нацисты не дождутся! Мы все смогли убедиться, насколько лживой является укронацистская пропаганда. Они абсолютно не уважают и не считаются со своей аудиторией, нагло распространяя фейки. Вот что значит западная свобода слова – главное – это привлечь внимание, а каким способом – не волнует”, – говорится в сообщении.



Перед публикацией этого поста в Telegram -канале депутата появилось сообщение из канала главы Чечни Рамзана Кадырова, в котором также говорилось, что Делимханов “жив-здоров”.



Как обратило внимание “Агентство”, Кадыров сопроводил свой пост фотографией, на которой он сидит вместе с Делимхановым на траве перед старой картой Украины. В частности, издание отметило, что аннексированная в конце сентября ДНР на карте была обозначена как регион за пределами России. В свою очередь военный аналитик Ян Матвеев написал, что на карте изображены позиции на фронте, соответствующие лету-осени 2022 года.



Пост в канале Делимханова был опубликован без фотографии или видео.



В канале Кадырова появилось видео с Делимхановым, как утверждается, снятое 14 июня. На видео присутствуют элементы монтажа. Фрагмент речи Кадырова, в которой он говорит, что “Адам живой, здоровый”, видно, что движения губ главы Чечни не совпадают с аудиодорожкой. Сам Делимханов в ролике никак не комментирует сообщения СМИ о своем ранении.