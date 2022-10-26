



"Все гораздо страшнее": Штайнмайер в шоке после поездки в Украину

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер после поездки в Украину заявил, что ситуация гораздо страшнее, чем люди представляют в Германии, а надежды на мирные переговоры пока нет.



Президент Германии был шокирован разрушениями и историями переживших оккупацию украинцев. "Все гораздо ужаснее, чем мы себе представляем в Германии", - заявил Штайнмайер, пишет немецкое издание Tagesschau.



Кроме этого, он поделился мнением, что на данный момент переговоры с Россией невозможны, потому что та хочет сохранить контроль над оккупированными территориями.



"Конечно, любой, кто может думать и имеет сочувствие, хочет прекращения боевых действий. Но перемирие означает, что суверенитет, независимость и территориальная целостность Украины должны быть сохранены. Сейчас мы не на этом этапе", - подчеркнул президент Германии.



Истории людей из оккупации Штайнмайер услышал, пока больше часа просидел с украинцами в укрытии в Черниговской области во время воздушной тревоги.



Затем он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, и по итогу визита пообещал, что Германия предоставит Украине две установки MARS, четыре гаубицы и продолжит поставки систем ПВО.