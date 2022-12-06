



Все фракции собрали подписи о замене спикера Кнессета

Будущий премьер-министр Биньямин Нетаниягу зафиксировал значительный прогресс в формировании правительства, после того как Ликуд объявил, что все фракции правого блока подписали документ о замене спикера Кнессета.



Яадут А-Тора одновременно пытается разрешить свои разногласия с Ликудом по поводу распределения министерских должностей. Обе стороны пообещали, что будут работать ради этого с председателем религиозных сионистов, депутатом Кнессета Бецалелем Смутричем. Яадут А-Тора не собирается подписывать приложение к соглашению о правительстве в котором будет зафиксировано распределение политических ролей, как в других партиях, а подпишет полное соглашение. Нетаниягу и Ярив Левин признали, что они допустили ошибку относительно комитета по реформам и вопросам инфраструктуры, и обещают “урегулировать” эту проблему со Смотричем.



Спикер Кнессета, член Кнессета Мики Леви, сказал: "Некоторое время назад я получил исключительную просьбу от 64 членов Кнессета внести в повестку дня вопрос о выборе председателя Кнессета 25-го созыва. Поэтому я определил, что в этот понедельник, 12 декабря, в 16:00 этот вопрос будет обсуждаться на пленуме Кнессета. К моему сожалению, выборы спикера Кнессета не пройдут в момент приведения к присяге правительства, это сделано ради того, чтобы люди, осужденные за уголовные преступления получили возможность занимать высшие государственные должности”.