



"ВС РФ перейдут к третьей фазе войны - освобождению крупных городов"

В войне в Украине намечается третья фаза. Вскоре ВС РФ будут активно наступать и брать крупные города. Такое мнение высказал "политолог" Александр Казаков, который был советником погибшего "председателя Совета министров и главкома" ВС ДНР Александра Захарченко.



Он отмечает в интервью интернет-порталу "Улица правды", что налицо переход к третьей фазе СВО:



"Первое — это радикальное увеличение нашей группировки, что происходит. Второе — это начало предметной обработки критической инфраструктуры на Украине, что и происходит, там немного осталось. И третье — это взятие больших городов. Мы сейчас с вами являемся свидетелями третьей фазы специальной военной операции".



По мнению Казакова, "генеральное наступление" ВС России начнётся в течение четырёх-пяти недель. Он прогнозирует основные направления — это Одесса, Запорожье и Николаев.

