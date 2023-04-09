



Время еще не пришло: Макрон о переговорах России и Украины

Время для переговоров Украины и России о завершении войны еще не пришло, поскольку сейчас "погода военная", заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию Les Échos.



"Я думаю, что Китай делает то же самое наблюдение, что и мы, а именно – сейчас погода военная. Украинцы сопротивляются, и мы им помогаем. Сейчас не время для переговоров, даже если мы их готовим и если нам нужно заложить основу", – заявил президент Франции, добавив, что цель диалога с Китаем заключается в том, чтобы “закрепить общие подходы к войне”.



"Первое: поддержка принципов Устава ООН. Второе: четкое напоминание о ядерной мощи, и именно Китай должен обратить внимание на последствия того, что президент Путин разместил ядерное оружие в Беларуси через несколько дней после того, как он обещал этого не делать. Третье: четкое напоминание о гуманитарном праве и защите детей. И четвертое: приверженность достижению согласованного и прочного мира", – предлагает президент Франции.