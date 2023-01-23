



"Вредит всем задачам". В партии Смотрича атаковали министра обороны Галанта

Орит Струк заявила, что министры от ее партии Религиозного сионизма отсутствовали на заседании кабинета министров, потому что ситуация, в которой министру Бецалелю Смотричу не предоставлены полномочия управлять гражданской жизнью в Иудее и Самарии, неприемлема.



Об этом Струк рассказала в интервью "Аруц Шева".



"Мы не пришли на заседание правительства, потому что считаем и уверены, что основой существования правительства и его правильного функционирования является точное соблюдение того, что было подписано в коалиционных соглашениях. Если они начнут их грубо нарушать, это сильно омрачает все, что делает правительство, и его долговечность. Идет непрекращающийся инцидент, который продолжается уже несколько недель, в связи с чем полномочия, которые должны были быть переданы министру Бецалелю Смотричу, не переданы ему в полной мере. Мы решили приостановить дело и дать понять премьер-министру, что он должен навести порядок", - заявила Орит Струк.



Кроме этого, Орит Струк атаковала министра обороны Йоава Галанта, обвинив его в том, что он "затягивает и вредит всем важным задачам, поручениям и целям, которые должен был выполнить министр Бецалель Смотрич в отношении гражданской жизни в Иудее и Самарии".



"Было вопиющее поведение, потому что министр Смотрич дал определенное указание, а министр Галант дал противоположное, даже не взяв трубку и не позвонив человеку, с которым он должен работать в полном сотрудничестве. Он просто проигнорировал его и относился к нему как к воздуху и продолжать работать таким образом невозможно", - заявила она.



Орит Струк также дала понять, что их партия не намерена распускать правительство.



"Среди всех членов коалиции существует единодушие по очень многим вещам, которые мы хотим сделать, и нет партий вне коалиции, которые нужно продвигать. Поэтому это окончательная коалиция, мы просто должны убедиться, что все знают свое место и место своего коллеги", - сказала она.

