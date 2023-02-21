



Враги реформы: Израиль - в самом черном времени в самой темной точке



Организаторы акции протеста против правовой революции заявили, что "в черное время мы находимся в самой темной точке с момента создания государства". Когда 37 представителей народа подписали декларацию независимости, определившую характер государства, они не представляли, что мы дойдем до момента, когда израильский Кнессет попытается отменить все записанные в ней ценности." .



"Мы обвиняем Биньямина Нетаниягуу и группу ненавистников и трусов, идущих за ним, в преднамеренной попытке привести к разрушению третьего дома и попытке нанести ущерб ядру израильской демократии", - продолжили они. "63 члена Кнессета проголосовали сегодня в пользу уничтожения дома, в пользу ужасного раскола в нации и в пользу убийства демократии. Этих трусов и преступников запомнят в книгах истории как тех, кто пытался и не смог осуществить переворот".