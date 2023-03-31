



Враги Израиля “потирают руки” из-за внутреннего кризиса – Ран Кохав

Военная разведка предположила, что враги Израиля на Ближнем Востоке “потирают руки от удовольствия“ из-за серьезного раскола, вызванного предложенной израильским правительством судебной реформой, заявил бывший представитель ЦАХАЛа бригадный генерал Ран Кохав, покинувший свою должность в среду , сказал в утреннем интервью в пятницу KAN.



”Внутренняя напряженность, которую мы имеем здесь, в Израиле, способствует очень сложному периоду повышенной готовности в силовых структурах”, — сказал бывший военный представитель.



” [Враги Израиля] признают слабость нашей безопасности в нашей сплоченностим, — добавил Кохав. - Те, кто говорят, что этот спор не затронул ЦАХАЛ, по меньшей мере неправы. ЦАХАЛ — это народная армия … гражданские лица, протестующие с обеих сторон конфликта. Начальник штаба ЦАХАЛа и я оба сказали что это влияет на готовность ЦАХАЛа”.



Кохав также поддержал недавно уволенного министра обороны Йоава Галанта , который, по его словам, продемонстрировал лидерство в трудную минуту, находясь у руля министерства обороны.



“На этой неделе я был на Форуме Генерального штаба министра обороны, так быстро мы не попрощаемся, — сказал Кохав. - Мы были счастливы найти министра, чья приверженность безопасности превыше всего, и, если можно так сказать, он продемонстрировал ответственность и лидерство в последние месяцы“.



Кохав также отверг предположение интервьюера о том, что увольнение Галланта премьер-министром Биньямином Нетаниягу в воскресенье оказало непосредственное влияние на военных . Галант, которого премьер-министр устно уволил после того, как призвал приостановить закон о судебной реформе, так и не был официально уволен и до сих пор занимает эту должность.



Кохав был заменен на посту официального представителя ЦАХАЛа бригадным генералом Даниэлем Хагари на церемонии в среду. Новый руководитель по связям с общественностью ЦАХАЛа является первым официальным представителем ЦАХАЛа, пришедшим из военно-морского флота, и служил главным помощником бывших начальников ЦАХАЛа Бени Ганца и Гади Айзенкота.







