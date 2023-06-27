



Врачи-резервисты угрожают отказаться служить, если судебная реформа продолжится

Около 300 израильских военных врачей в резервных подразделениях заявили министру обороны в понедельник, что откажутся служить, если правительство примет оспариваемый закон, в результате которого БАГАЦ лишится большей части своих полномочий.



Израильские законодатели в воскресенье начали обсуждение законопроекта, ограничивающего полномочия БАГАЦ, перезапустив судебную реформу, инициированную коалицией премьер-министра Биньямина Нетаниягу, которая вызвала массовые протесты.



В письме министру обороны врачи заявили, что они не могут продолжать служить, когда правительство “нарушает основной контракт между нами и государством”.



“Если не будет эффективного судебного надзора мы не сможем доверять нашим командирам, когда нас отправляют в военные миссии”, – говорится в письме. “Мы не будем служить диктатуре”.



Антиправительственные демонстрации побудили Нетаниягу в марте приостановить судебное разбирательство, чтобы разрешить компромиссные переговоры с оппозиционными партиями. На прошлой неделе он объявил эти переговоры бесплодными и распорядился продвинуть некоторые законодательные акты.



Резервисты заявили, что они продолжали прибывать на службу, поскольку надеялись на успех компромиссных переговоров, но могут отказаться от призыва, если переговоры сорвались.



Законодатели правящей коалиции указали, что новый законопроект будет гораздо более мягкой версией предыдущих предложений, которые были направлены на то, чтобы почти полностью лишить БАГАЦ права выносить решения против исполнительной власти. Оппозиция, однако, утверждает, что новый законопроект все равно откроет двери для коррупции.



Предлагаемая судебная реформа также вызвала озабоченность Запада демократическим здоровьем Израиля и напугала инвесторов. Критики видят в этом попытку ограничить независимость суда со стороны Нетаниягу, которого судят по обвинениям во взяточничестве.