



Врачи просят полицию прекратить использование водометов против протестующих

Израильская ассоциация врачей общественного здравоохранения и Израильское общество отоларингологов, хирургов головы и шеи направили письмо начальнику израильской полиции Коби Шабтаю с просьбой приостановить использование водометов, по крайней мере, до тех пор, пока не будет расследовано их применение против протестующих 5 июля.



Письмо характеризует водометы как “оружие”, которое наносит “исключительный и серьезный” ущерб, распыляя воду под высоким давлением.



“Водометы могут распылять 20 литров в секунду на расстояние до 70 метров. Это соответствует давлению от 5 до 10 бар или даже выше. Такое давление может привести к прямому повреждению тела или в результате удара о стену или землю или от разлетающихся обломков”, — говорится в письме.



“Высок риск получить травму от прямого попадания водомета в лицо. К ним относятся серьезные и необратимые повреждения глаза и глазницы, в том числе слепота”, — говорится в письме.



Письмо последовало за травмами 14 протестующих, которые были доставлены в больницу Ихилов в Тель-Авиве 5 июля.



Шестеро протестующих получили травмы глаз и черепа из-за применения полицией водометов.



Медики утверждают, что полиция нарушила собственные правила, запрещающие использование водометов на расстоянии менее 20 метров от людей или направленных им в головы.



Эти правила также запрещают использование водометов таким образом, что люди могут быть отброшены о стену или упасть с высоты. Водометы также нельзя использовать рядом с пожилыми людьми, детьми и беременными женщинами.





