



Врачи предостерегли полицию от применения слезоточивого газа против протестующих

Израильские врачи предупредили полицию об использовании слезоточивого газа против протестующих во время ожидаемых антиправительственных демонстраций сегодня вечером и в ближайшие дни.



Врачи напомнили полиции об их ответственности действовать в соответствии с их собственными протоколами безопасности для сдерживания беспорядков.



Израильские медики направили соответствующее письмо начальнику полиции Коби Шабтаю.



“Нам стало известно, что полиция планирует широко применять слезоточивый газ для разгона протестов сегодня и в будущем. Наш долг предупредить вас об опасности серьезного ущерба, который может быть нанесен протестующей общественности от этого материала“, — говорится в письме.



Врачи отметили, что действующее вещество слезоточивого газа является “ядовитым и раздражающим, а при определенных обстоятельствах может привести к серьезному повреждению здоровья человека и даже к смерти”.



Слезоточивый газ представляет опасность помимо непосредственного повреждения глаз, кожи, слизистых оболочек и дыхательных путей, особенно для детей, беременных женщин, пожилых людей и людей с уже существующими заболеваниями. Газ может серьезно и навсегда повредить сердце, легкие и мозг. Кроме того, люди могут быть серьезно ранены в результате давки, которая может произойти, когда демонстранты пытаются уйти от слезоточивого газа, брошенного в толпу.



Врачи напомнили полиции, что экстремальная жара и влажность израильского климата усугубляют действие слезоточивого газа и что он легко воспламеняется и его нельзя использовать вблизи открытого огня. Медики подчеркивают, что международные договоры запрещают распылять слезоточивый газ на толпу сверху.



В письме Шабтаю сказано, что в соответствии с официальными процедурами полиции слезоточивый газ может применяться только в “ситуации 4-го уровня” — в случае серьезного и насильственного сопротивления полиции и/или общественности. Копии письма направлены директору министерства здравоохранения Моше Бар Симан-Това и юридическому советнику Гали Бахарав-Миара.



