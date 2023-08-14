Врачи подали петицию в БАГАЦ об отмене закона об “основании разумности”
Медицинская ассоциация Израиля в воскресенье подала петицию в БАГАЦ с призывом аннулировать закон об “основании разумности”, принятый в прошлом месяце в рамках правительственной судебной реформы. Заявители просят отменить поправку к Основному закону о судебной власти или, по крайней мере, не распространять ее на систему здравоохранения.
В петиции на 68 страницах перечисляется ряд действий, которые правительство и, в частности, министр здравоохранения могут теперь предпринять на законных основаниях, когда суды не могут осуществлять судебный контроль над административными решениями на основе стандарта разумности.
Согласно петиции, закон позволит министру здравоохранения:
- назначать неквалифицированных лиц на ответственные должности;
- произвольно открывать и закрывать больницы;
- финансировать и продвигать “гей-конверсионную” терапию;
- отдавать предпочтение лечению пациентов в зависимости от их расы, пола или рода занятий;
- произвольно заявлять, что определенное заболевание является заразным;
- отзывать лицензии у врачей за их политические взгляды;
- принимать непрофессиональные решения относительно обучения и сертификации врачей.
Слушание по этому закону состоится в Высоком суде 12 сентября с участием беспрецедентной по размеру коллегии, в которую войдут все 15 судей БАГАЦ.