



Врачи подали петицию в БАГАЦ об отмене закона об “основании разумности”

Медицинская ассоциация Израиля в воскресенье подала петицию в БАГАЦ с призывом аннулировать закон об “основании разумности”, принятый в прошлом месяце в рамках правительственной судебной реформы. Заявители просят отменить поправку к Основному закону о судебной власти или, по крайней мере, не распространять ее на систему здравоохранения.



В петиции на 68 страницах перечисляется ряд действий, которые правительство и, в частности, министр здравоохранения могут теперь предпринять на законных основаниях, когда суды не могут осуществлять судебный контроль над административными решениями на основе стандарта разумности.

Согласно петиции, закон позволит министру здравоохранения:

назначать неквалифицированных лиц на ответственные должности;

произвольно открывать и закрывать больницы;

финансировать и продвигать “гей-конверсионную” терапию;

отдавать предпочтение лечению пациентов в зависимости от их расы, пола или рода занятий;

произвольно заявлять, что определенное заболевание является заразным;

отзывать лицензии у врачей за их политические взгляды;

принимать непрофессиональные решения относительно обучения и сертификации врачей.

Новый закон запрещает всем судам, включая БАГАЦ, использовать судебный критерий “разумности” для пересмотра и отмены решений правительства и министров. Это первый и пока единственный принятый закон из объемного правительственного плана реформирования судебной системы.



Слушание по этому закону состоится в Высоком суде 12 сентября с участием беспрецедентной по размеру коллегии, в которую войдут все 15 судей БАГАЦ.