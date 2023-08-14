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Врачи подали петицию в БАГАЦ об отмене закона об “основании разумности”
14.08.2023 07:32 Евгения Маркова

Врачи подали петицию в БАГАЦ об отмене закона об “основании разумности”

Медицинская ассоциация Израиля в воскресенье подала петицию в БАГАЦ с призывом аннулировать закон об “основании разумности”, принятый в прошлом месяце в рамках правительственной судебной реформы. Заявители просят отменить поправку к Основному закону о судебной власти или, по крайней мере, не распространять ее на систему здравоохранения.

В петиции на 68 страницах перечисляется ряд действий, которые правительство и, в частности, министр здравоохранения могут теперь предпринять на законных основаниях, когда суды не могут осуществлять судебный контроль над административными решениями на основе стандарта разумности.
Согласно петиции, закон позволит министру здравоохранения: 

  • назначать неквалифицированных лиц на ответственные должности;
  • произвольно открывать и закрывать больницы; 
  • финансировать и продвигать “гей-конверсионную” терапию; 
  • отдавать предпочтение лечению пациентов в зависимости от их расы, пола или рода занятий; 
  • произвольно заявлять, что определенное заболевание является заразным; 
  • отзывать лицензии у врачей за их политические взгляды; 
  • принимать непрофессиональные решения относительно обучения и сертификации врачей.
Новый закон запрещает всем судам, включая БАГАЦ, использовать судебный критерий “разумности” для пересмотра и отмены решений правительства и министров. Это первый и пока единственный принятый закон из объемного правительственного плана реформирования судебной системы.

Слушание по этому закону состоится в Высоком суде 12 сентября с участием беспрецедентной по размеру коллегии, в которую войдут все 15 судей БАГАЦ.

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