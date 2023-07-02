



Врачи: отмена основания разумности причинит ущерб лечению больных

Десятки высокопоставленных врачей опубликовали 30 июня заявление, в котором предостерегли от последствий правовой революции, продвигаемой правительством. В письме, подписанном главами профессиональных медицинских обществ и союзов Израиля, они, в частности, комментируют попытку частичной отмены “основания разумности” при вынесении судебных решений, которые в настоящее время продвигаются в Кнессете, и предупреждают в целом о нанесении ущерба независимости судебной системы.



“Мы с большой озабоченностью наблюдаем усиление процесса эрозии характеристик демократии и общественного порядка в Израиле", - написали врачи. "Современная медицина - это деятельность, поддерживаемая наукой, цель которой - принести облегчение недугам тела и разума, посредством передовых и эгалитарных медицинских услуг".



"Независимость судебной власти (включая независимую юридическую консультацию) и пересмотр решений властей на основании разумности являются необходимым и фундаментальным условием защиты прав личности и общества и поддержания профессиональных стандартов на государственной службе", - написали они. "Отмена основания разумности, на котором основаны многие принципы в медицинском обслуживании, медицинском администрировании и медицинской этике, может позволить принимать произвольные/необоснованные решения, с конфликтом интересов и тем самым нанести ущерб качеству медицинского обслуживания и надлежащему администрированию".