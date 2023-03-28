



Врачи обвинили Смотрича в "безответственности"

Израильская медицинская ассоциация подвергла резкой критике директиве министра финансов Бецалеле Смотрича об отмене налога на безалкогольные напитки.



В IMA обвинили министра в "отсутствии ответственности" за общественное здравоохранение и экономику.



"Это огромный подарок компаниям, производящим напитки, за счет населения и за счет общественного здравоохранения. И снова политические и коммерческие интересы превалируют над интересами общества", - сказано в заявлении.



По словам врачей, профессиональные рекомендации, которые предоставлялись ранее, заключались в том, чтобы применить налог и запретить рекламу таких напитков.



"Но правительство отказывается слушать голос разума, голос здоровья и голос науки. Пейте чистую воду", — добавили медики.



Ранее Смотрич сообщил, что договорился с минздравом о создании совместной группы для изучения вопроса поощрения потребления здоровой пищи и сокращения потребления сахара.

