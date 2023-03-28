Врачи обвинили Смотрича в "безответственности"
Израильская медицинская ассоциация подвергла резкой критике директиве министра финансов Бецалеле Смотрича об отмене налога на безалкогольные напитки.
В IMA обвинили министра в "отсутствии ответственности" за общественное здравоохранение и экономику.
"Это огромный подарок компаниям, производящим напитки, за счет населения и за счет общественного здравоохранения. И снова политические и коммерческие интересы превалируют над интересами общества", - сказано в заявлении.
По словам врачей, профессиональные рекомендации, которые предоставлялись ранее, заключались в том, чтобы применить налог и запретить рекламу таких напитков.
"Но правительство отказывается слушать голос разума, голос здоровья и голос науки. Пейте чистую воду", — добавили медики.
Ранее Смотрич сообщил, что договорился с минздравом о создании совместной группы для изучения вопроса поощрения потребления здоровой пищи и сокращения потребления сахара.