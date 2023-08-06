



Врачи не дали: Полиция хотела допросить находящегося в нейрохирургии поселенца

Полицейские следователи хотели допросить Йехиэля Индора, получившего тяжелые ранения в результате инцидента близ деревни Бурка, сообщает газета "Исраэль хайом".



Полицейские намеревались провести допрос всего через несколько часов после операции, но врачи им помешали.



5 августа в больницу пришел следователь и потребовали допросить Индора, но врачи больницы "Шаарей Цедек" не дали согласия на проведение следственных действий в отношении раненого, который находится под действием обезболивающих и лекарств. Он госпитализирован после операции в нейрохирургическом отделении больницы. У Индора проломлен череп.



До сих пор никто из палестинцев, подозреваемых в причастности к столкновению в Бурка, не арестован, несмотря на то, что с момента инцидента прошло уже почти 48 часов.



С течением времени выясняются все новые подробности произошедшего. Источники, комментирующие подробности, говорят, что территория, на которой произошел инцидент, определяется как палестинская частная земля, поскольку вся территория определена как таковая, но израильские пастухи приходят в этот район уже много лет. По их словам, летом пастухи выходят на пастбища дважды в день - рано утром и в часы перед заходом солнца, это связано с сильной жарой. Время начала противостояния, около 19:00, приходится на конец вечернего выпаса.



Поселенцы утверждают, речь идет о хорошо спланированной атаке со стороны палестинцев, которые увидев израильского пастуха Иехиэля Индора решили напасть на него. По некоторым утверждениям, рядом с местом столкновения был замечен министр по борьбе с поселениями Палестинской автономии Муаид Шаабан.



Индор позвал на помощь около 30 израильтян, живущих поблизости, и так возникла конфронтация, продолжавшаяся более часа. По их словам, нет ничего необычного в том, что силы безопасности не получали информацию в режиме реального времени, поскольку во многих случаях они не сообщают им об этом, так как не считают это эффективным. "Было еще несколько раненых, о которых не сообщалось. Люди видели, что случилось, и понимали, что если они приедут в больницу, то будут арестованы".