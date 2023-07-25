



Врачи начали забастовку против "деструктивного и расистского правительства"



Гистадрут врачей проведет сегодня забастовку во всей системе здравоохранения в знак протеста против закона об ограничении оснований разумности, который был одобрен вчера вечером в Кнессете.



При этом во время забастовки будут работать службы диализа, интенсивной терапии, отделения неотложной помощи, родильные дома, отделения для принятия преждевременных родов, лечения ЭКО и онкологии. Кроме того, в связи с многочисленными акциями протеста в Иерусалиме, местная система здравоохранения в столице будет работать в обычном режиме.



Чтобы предотвратить забастовку, министр здравоохранения Моше Арбель вместе с генеральным директором своего министерства Моше Бар Симан Товом провели вчера вечером срочное обсуждение с заместителем юридического советника правительства адвокатом Авиталь Самполински и представителями государственной прокуратуры. В ходе беседы министр здравоохранения дал указание обратиться в суд по трудовым спорам с целью предотвращения забастовки, объявленной Гистадрутом.



Организация "Белые халаты" ранее вчера объявила об остановке работы системы здравоохранения. Сообщение было передано в группах WhatsApp врачей и гласило: "Деструктивное, непрозрачное, мессианское и расистское правительство в любой момент может совершить государственный переворот. Завтра, в первый день диктатуры, - забастовки! Работа в чрезвычайном режиме. Работайте в чрезвычайном режиме. Оставайтесь на дежурстве и по вызову. Мы не оставим пациентов, мы не оставим систему здравоохранения и мы не оставим страну. Забастовка! Бастуйте! Бастуйте!".