



Врач, "бегущий от диктатуры" в ОАЭ: там не демократия, но прекрасная зарплата

12-й канал израильского ТВ продолжает раздувать истерию в связи “с массовым отъездом врачей из-за отмены основания разумности”.



В рамках этой кампании канал показал “встречу” с “отъезжающими врачами”.



Ведущая задала “острый” вопрос: “Кто-то из вас намерен уехать в Дубаи?”



אפילו בקמפיין הפרסומי שלהם,

הרופאים מודים שהדמוקרטיה מעניינת אותם כקליפת השום pic.twitter.com/3YiowjAhdw — דרור קאפח Dror Kapah (@DrorKapah) August 5, 2023

Один из присутствовавших ответил: “Я получил такое предложение. Почему бы и нет?”Ведущая сказала: “Потому что Дубаи - не пример развитой демократии”.Врач ответил: “Я бывал в ОАЭ. Больницы там наполнены врачами с Запада. Это верно, там далеко от демократии, но условия оплаты - прекрасные, и в тот момент, когда здесь больше нет демократии - то какая разница - где работать?”