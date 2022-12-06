



В.Путин ввел штрафы за нетрадиционные сексуальные отношения

Президент РФ Владимир Путин 5 декабря подписал закон об административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола. Закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола ранее был единогласно принят Госдумой 24 ноября. Запрет распространяется на пропаганду перечисленного, направленную на людей любых возрастов.



— Фильмам, пропагандирующим нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения и смену пола, не будет выдаваться прокатные удостоверения, без которых демонстрация лент в России запрещена;



— Запрещена реклама и публикации показывающие и пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения, а также — смену пола. Под запрещение ЛГБТ-пропаганды попадают также книги, кино и Интернет –сервисы с фильмами и сериалами;



— Запрещена продажа любой продукции товаров (как отечественной, так и импортной), пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтении и/или смену пола.



Вводятся три новых статьи об административных правонарушениях:

— Ответственность за пропаганду педофилии. В качестве наказания предусмотрен штраф для граждан до 800 тыс. рублей, для организаций до 10 млн, для иностранцев кроме того — депортация;



— Ответственность за распространение среди несовершеннолетних описания или изображения нетрадиционных сексуальных отношений / предпочтений. Наказывается штрафом для граждан до 200 тыс. рублей, для организаций — до 4 млн, для граждан иностранных государств – штраф и депортация;



— Запрет на любую (не только среди несовершеннолетних как было ранее) пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений/предпочтений. По этой статье штрафы повышаются со 100 тыс. до 400 тыс. рублей для граждан и с 1 млн до 5 млн для организаций.



— Запрет на любую (не только среди несовершеннолетних как было ранее) пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений/предпочтений. По этой статье штрафы повышаются со 100 тыс. до 400 тыс. рублей для граждан и с 1 млн до 5 млн для организаций.