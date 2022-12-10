



В.Путин: СВО идет своим чередом

Главное из заявлений Владимира Путина на пресс-конференции после саммита стран ЕАЭС:



— СВО идёт своим чередом. Там всё стабильно, никаких вопросов и проблем там нет. Всё, что происходит на земле, всё отражается в ежедневных сводках Минобороны.



— Процесс урегулирования [конфликта] будет непростым и потребует времени. Всем участникам этого процесса придётся согласиться с реалиями, которые складываются на земле.



— Всех беспокоит ядерное оружие, всё человечество. У США есть теория превентивного удара. Они также разрабатывают систему обезоруживающего удара — это когда удар наносится современными средствами по пунктам управления. В нашей ядерной стратегии сформулирован ответ на встречный удар. Когда наша система фиксирует пуск ракет в сторону РФ, в воздухе оказываются сотни наших ракет, остановить их невозможно. Это серьёзный сдерживающий фактор.



— Россия должна была раньше начинать «спецоперацию» на Украине, но рассчитывала договориться в рамках «Минска-2».



— Речи о новой мобилизации сейчас нет.



— [Про приговор Илье Яшину] Вмешательство в систему судов считаю абсолютно недопустимым. Подвергать сомнению решение суда — нецелесообразно. Адвокаты господина Яшина наверняка знают, как поступить.