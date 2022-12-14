



В.Путин объяснил, как защититься от свиного гриппа

14 декабря В.Путин начал правительственное совещание с доклада Роспотребнадзора. Какие в стране эпидемии, сколько людей болеют…



- ОРВИ и грипп растет, - обеспокоенно заметил президент.



- Эпидемиологическая ситуация напряженная, - согласилась главный санитарный врач страны Анна Попова. – Небольшой рост ковида после двухмесячного снижения. H1N1 – самый популярный штамм гриппа в России сейчас.



Это знаменитый свиной грипп, бушевавший в 2009 году. Последний раз в России его фиксировали шесть лет назад. В этом году он вернулся, но, как заверила Попова, разработанные против него вакцины по-прежнему эффективны.



- Помните, я несколько дней назад спрашивал вас: «Нужно делать прививку или нет?». Вы мне сказали: «Да, надо сделать». Вот докладываю - вчера сделал. Всем коллегам тоже советую. Сегодня занимался спортом с утра в обычном режиме - все нормально, без всяких вопросов, - рассказал глава страны.



Врачи и президент говорят, что самый верный способ защититься от гриппа - вакцинация.



