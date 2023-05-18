



Впервые за шесть лет ХАМАС победил ФАТХ в университете в Шхеме

ХАМАС, поставивший перед собой цель усилить свое влияние в городах Палестинской автономии, добился крупного достижения: университет Ан-Наджа в Шхеме был "перекрашен" в зеленый цвет, цвет ХАМАСа.



Голосование в университете, который считается оплотом ФАТХа, проходило вчера с 8:30 утра до 15:30 вечера. 68 избирательных участков были размещены по всему кампусу, чтобы облегчить выборы 81 участнику студенческого совета.



Как обычно, представители студенческих групп различных партий вышли на сцену, чтобы объяснить свою доктрину. После подсчета голосов выяснилось, что студенческая группа ХАМАС получила 40 мест против 38 у ФАТХ. Народный фронт получил оставшиеся три места.



Эта небольшая разница менее важна, чем подъем боевого духа. Впервые за шесть лет ХАМАС победил ФАТХ в университете Ан-Наджа. Даже заместитель Абу Мазена, Махмур аль-Алул, выходец из Шхема, который помогал студенческой группе ФАТХ, не смог предотвратить поражение.



Избирательная кампания началась несколько дней назад. Активисты ХАМАС появились в униформе с оружием по всему кампусу, держа в руках зеленые флаги и плакаты с изображением основателя движения, шейха Ахмеда Ясина, и голодающего Хадера Аднана, а также других террористов.



В сам день выборов сторонники ФАТХа с желтыми флагами ходили по кампусу вооруженные и с фотографиями Ясира Арафата и Марвана Баргути.



Из-за опасений беспорядков администрация университета объявила, что занятия в ближайшие несколько дней будут проводиться дистанционно и в режиме Zoom. В мечети Аль-Акса раздавали конфеты в честь победы ХАМАСа в студенческом совете в Шхеме - еще один признак роста популярности ХАМАСа на местах в ущерб ФАТХу и Палестинской автономии.