



Впервые за 30 лет: глава МИД Израиля отправился в Туркменистан

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн после поездки в Азербайджан отправился в историческим визитом в Туркменистан.



Об этом сообщает пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства.



Ожидается, что глава МИД встретится с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.



Также встречи состоятся с министрами иностранных дел и сельского хозяйства. Помимо прочего, как уже анонсировалось ранее, будет открыто здание посольства Израиля в Ашхабаде.



Коэн станет первым израильским министром, которые посетит страну за последние 30 лет.

