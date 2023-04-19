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Впервые за 30 лет: глава МИД Израиля отправился в Туркменистан
19.04.2023 21:49 Алина Груднева

Впервые за 30 лет: глава МИД Израиля отправился в Туркменистан

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн после поездки в Азербайджан отправился в историческим визитом в Туркменистан.

Об этом сообщает пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства.

Ожидается, что глава МИД встретится с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

Также встречи состоятся с министрами иностранных дел и сельского хозяйства. Помимо прочего, как уже анонсировалось ранее, будет открыто здание посольства Израиля в Ашхабаде.

Коэн станет первым израильским министром, которые посетит страну за последние 30 лет.
 

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