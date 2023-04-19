Впервые за 30 лет: глава МИД Израиля отправился в Туркменистан
Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн после поездки в Азербайджан отправился в историческим визитом в Туркменистан.
Об этом сообщает пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства.
Ожидается, что глава МИД встретится с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.
Также встречи состоятся с министрами иностранных дел и сельского хозяйства. Помимо прочего, как уже анонсировалось ранее, будет открыто здание посольства Израиля в Ашхабаде.
Коэн станет первым израильским министром, которые посетит страну за последние 30 лет.
ברייקינג | שר החוץ אלי כהן ימריא הערב לטורקימינסטן, אחת המדינות המסוגרות בעולם. זה ביקור ראשון של שר חוץ ישראלי במדינה זה 30 שנה. השגרירות הקבועה שתיחנך היום באשחבד, תהיה השגרירות הישראלית הקרובה ביותר לגבול האירני, רק 17 קילומטר. נביא את הקולות מהמדינה המסוגרת הזאת במהלך היום 🇹🇲 pic.twitter.com/P3Kfcf0yMJ— Yanir Cozin - יניר קוזין (@yanircozin) April 19, 2023